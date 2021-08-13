"Нечто среднее между Моргенштерном и Руки вверх" – подписчики о новом треке Little Big

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. На одном из прямых эфиров солистов Little Big Илью и Соню попросили сделать русско-народный рейв. Те пообещали и слово сдержали. Сегодня ребята выложили в Сеть новый трек. Вот только что-то пошло не так – не всем он нравится.
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"Ильич да Софья ft. Slava Marlow @slavamarlow – "Ой да на рейве" на всех площадках, как вы и просили. Слушайте трек на репите везде, где только можно! Давайте продвинем его на первые места в чартах!!! Как говорится: мы делаем песню, вы делаете из нее хит! Уверен все вместе, мы сделаем это!!!" – написал Илья у себя в Instagram.
"Я конечно извиняюсь, но мне этот трек очень напомнил группу "Руки вверх"!) Так это чё получается – Руки вверх это был рейв?)", "Не буду спорить о вкусах, но эту песню я точно не добавляю в свой список", "Нечто среднее между Моргенштерном и Руки вверх", – критикуют новый трек подписчики.
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