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Бывший кусает локти: Клава Кока зажгла в платье а-ля Кайли Дженнер

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (630)
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Sputnik Грузия
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Звезда удивила поклонников самым сексуальным образом и заслужила сравнение с одной из сестер семейства Кардашьян.

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Клава Кока надела платье в стиле Кайли Дженнер и вызвала восхищение фанатов: в сети уверены, что экс-бойфренд певицы кусает локти.

Кока – одна из самых ярких представительниц шоу-бизнеса. Она не стесняется примерять самые дерзкие наряды, а все благодаря своей фигуре. Недавно певица показала новый лук, который моментально приковал внимание фанатов.

На фотографиях из Instagram Клава Кока позировала в мини-платье из рыже-коричневой кожи с "горячим" вырезом в зоне декольте. Высокие сапоги в цвет дополнили образ и заставили подписчиков вспомнить о другой знаменитой красотке, обожающей такие наряды – сестре Ким Кардашьян – Кайли Дженнер.

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Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

"Ничего себе, это ты в гардеробе у Дженнер взяла?"; "Наряд просто супер"; "Богиня Кока"; "Очень стильно и сексуально"; "Клава из семейства Кардашьян"; "А я вижу Мэрилин Монро"; "Все, бывший кусает локти", - прокомментировали фанаты.

Последний комментарий стал отсылкой к новостям в жизни звезды: певица ушла от парня, после чего Дима Гордей рассказал о расставании с Клавой.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (630)
Теги:
Клава Кока

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