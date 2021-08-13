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Бритни Спирс

Она спасена? Отец Бритни Спирс отказался от ее опекунства

© AFP / VALERIE MACON
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (632)
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Отец певицы добровольно отрекается от дел собственной дочки. Неожиданный поворот в громком деле о борьбе за свободу звезды

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Отец американской певицы Бритни Спирс добровольно отказывается от опекунства над звездой – фанаты уверены, что Бритни будет спасена.

После пары месяцев публичного давления и судебных заседаний отец Бритни – Джейми Спирс – официально и через юристов рассказал о своем желании оставить место опекуна певицы и отказаться от прав на ее имущество.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

"Нет никаких оснований для отстранения мистера Спирса. Но несмотря на то, что он стал целью для необоснованных упреков публики, он хочет остановить борьбу с дочкой. И хотя он должен оспорить ходатайство о своем смещении, мистер Спирс будет сотрудничать с судом и адвокатами своей дочки, чтобы передать дела новому опекуну", – рассказали журналисты CNN.

Теперь Бритни хотя бы на время может быть спокойна за свое будущее. Звезда давно хочет выйти замуж за молодого бойфренда и даже выбрала место для грядущей свадьбы.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (632)
Теги:
Бритни Спирс

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