"Это испытание": беременная Нюша рассказала о ревности мужа к Криду

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Российская певица Нюша рассказала о ревности Игоря Сивова к музыканту Егору Криду – беременная звезда почти что столкнула лбами мужа и бывшего парня.

Слухи о том, что Нюша хочет уйти от мужа к бывшему возлюбленному, появились год назад, когда певица и Егор Крид записали совместный дуэт и сняли "свадебный" клип. Недавно беременная звезда дала интервью в шоу "Дада-Нетнет", где затронула не самую приятную тему.

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Нюша снова заговорила о личной жизни. Звезда рассказала о том, как муж отреагировал на сплетни общественности, а также о его ревности к Криду.

Анна призналась, что хоть все было обговорено заранее и Сивов был не против "воссоединения" музыкантов ради шоу, Игорь все же повелся на провокации поклонников и крайне остро отреагировал на сплетни.

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"Я не мама, чтобы его воспитывать. Я высказала свое мнение. В какой-то момент он его принял, а в какой-то посчитал, что каждому нужно доказать обратное", – отметила певица и добавила, что с тех пор все изменилось и у ее избранника нет времени на глупые слухи, а все это стало "испытанием для него".

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