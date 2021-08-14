Заново учится ходить: МакSим выписали из больницы после комы

О новостях из жизни 38-летней артистки, а также ее состоянии рассказала пиар-менеджер Яна Богушевская

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Певицу МакSим наконец-то выписали из больницы – хорошей новостью поделилась пиар-менеджер звезды Яна Богушевская.

Несколько месяцев весь шоу-бизнес и фанаты следили за состоянием здоровья Марины Максимовой, которую ввели в медикаментозную кому. На вопросы о скорейшем выздоровлении звезды врачи отвечали уклончиво, но звезда резко пришла в себя и порадовала публику.

Представитель МакSим Яна Богушевская поделилась замечательной новостью – МакSим выписали из больницы. В настоящее время звезда учится ходить заново, несмотря на трудности с дыханием.

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Вся команда врачей и медсестер провожала звезду как настоящего победителя. Медики уверяют, произошло настоящее чудо.

Теперь артистке нужна длительная реабилитация, которую она пройдет дома в кругу родных. Рядом с Мариной будет находиться сиделка.

"Она очень хотела обнять дочерей, и в какой-то момент боялась, что уже этого не сделает. Для нее это важнее всего", – рассказала менеджер.

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