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Актер Бен Аффлек и актриса Дженнифер Лопес

Настоящая семья: Джей Ло взяла на свидание с Аффлеком дочку

© AP Photo / RENE MACURA
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (634)
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Звезда "Армагеддона" сумел найти путь к сердцу девочки и растрогал всех поклонников знаменитой пары

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Певица Дженнифер Лопес вышла на новый уровень отношений с актером Беном Аффлеком – звезда взяла дочь на свидание с бойфрендом.

Лопес и Аффлек становятся все ближе друг к другу. И если раньше звезды старались уединяться вдвоем, проводя время в ресторанах, на яхте или на прогулках, то теперь вовсе не против веселой компании своих детей.

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Публикация от 💕bennifer💕 (@bennifer_2.0)

Не так давно звезды были замечены в Голливуде возле ресторана Craig’s, куда Лопес привела и свою дочь Эмму. Девочка недавно отметила 13-летие и выглядела очень счастливой рядом с мамой и ее новым парнем. Троица мило общалась, а Бен даже придерживал Эмму за плечи.

Лопес блистала в серо-кофейном топике, подчеркивающим ее фигуру, а также в свободных брюках белого цвета. Свой образ она дополнила сияющими аксессуарами – цепочками, которые Аффлек подарил ей на день рождения.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (634)
Теги:
Бен Аффлек, Дженнифер Лопес

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