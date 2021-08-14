Настоящая семья: Джей Ло взяла на свидание с Аффлеком дочку

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Певица Дженнифер Лопес вышла на новый уровень отношений с актером Беном Аффлеком – звезда взяла дочь на свидание с бойфрендом.
Лопес и Аффлек становятся все ближе друг к другу. И если раньше звезды старались уединяться вдвоем, проводя время в ресторанах, на яхте или на прогулках, то теперь вовсе не против веселой компании своих детей.
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Не так давно звезды были замечены в Голливуде возле ресторана Craig’s, куда Лопес привела и свою дочь Эмму. Девочка недавно отметила 13-летие и выглядела очень счастливой рядом с мамой и ее новым парнем. Троица мило общалась, а Бен даже придерживал Эмму за плечи.
Лопес блистала в серо-кофейном топике, подчеркивающим ее фигуру, а также в свободных брюках белого цвета. Свой образ она дополнила сияющими аксессуарами – цепочками, которые Аффлек подарил ей на день рождения.
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