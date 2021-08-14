09:55 14 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6698
  • 100 RUB4.2534
  • USD3.1238
Поиск
Ким Кардашьян

"Так противно": Ким Кардашьян пожаловалась на сравнение с Кейт Миддлтон

© photo: AFP 2020 / DAVID LIVINGSTON
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (634)
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1a/251836962.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210814/252580995/Tak-protivno-Kim-Kardashyan-pozhalovalas-na-sravnenie-s-Keyt-Middlton.html

Бывшая супруга рэпера Канье Уэста заявила, что мнение публики довело ее до депрессии во время беременности: звезда сидела дома и плакала

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Экс-супруга Канье Уэста Ким Кардашьян посетовала на сравнения с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон: дива вспомнила неприятные впечатления во время первой беременности.

В 2013-м году Кардашьян и Уэст ждали появления своего первенца - дочки Норт. В это же время в положении была и жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон. Пара ждала рождения принца Джорджа. Все это отразилось на состоянии Ким.

Кардашьян созналась, что пережила "настоящее безумие" из-за сравнений с Кейт Миддлтон: из-за этого звезда реалити постоянно плакала и сидела дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

"Они сравнивали меня с Кейт и говорили, что она бродяжка, а я кит. Бродяжка против кита. Так противно. Думаю, что сейчас это бы меня не задело, но тогда моя самооценка упала до нуля", - пожаловалась Ким в подкасте Кристен Белл.

Кардашьян призналась, что, будучи беременной, просто ненавидела весь мир и то, как она себя чувствовала и как выглядела.

Позже Ким родила еще одного ребенка - сына Сейтана, а после обратилась к суррогатной матери. Именно она подарила звезде еще двух детей - Чикаго и Псалма.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (634)
Теги:
Ким Кардашьян, Кейт Миддлтон

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Паводковые воды в городе Бозкурт в провинции Кастамону в Турции
Испытание на прочность: после лесных пожаров в Турцию пришло разрушительное наводнение
Землетрясения каждый день: как живется в эпицентре на юге Грузии
Землетрясения каждый день: как живется в эпицентре на юге Грузии
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться