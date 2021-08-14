"Так противно": Ким Кардашьян пожаловалась на сравнение с Кейт Миддлтон

Бывшая супруга рэпера Канье Уэста заявила, что мнение публики довело ее до депрессии во время беременности: звезда сидела дома и плакала

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Экс-супруга Канье Уэста Ким Кардашьян посетовала на сравнения с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон: дива вспомнила неприятные впечатления во время первой беременности.

В 2013-м году Кардашьян и Уэст ждали появления своего первенца - дочки Норт. В это же время в положении была и жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон. Пара ждала рождения принца Джорджа. Все это отразилось на состоянии Ким.

Кардашьян созналась, что пережила "настоящее безумие" из-за сравнений с Кейт Миддлтон: из-за этого звезда реалити постоянно плакала и сидела дома.

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"Они сравнивали меня с Кейт и говорили, что она бродяжка, а я кит. Бродяжка против кита. Так противно. Думаю, что сейчас это бы меня не задело, но тогда моя самооценка упала до нуля", - пожаловалась Ким в подкасте Кристен Белл.

Кардашьян призналась, что, будучи беременной, просто ненавидела весь мир и то, как она себя чувствовала и как выглядела.

Позже Ким родила еще одного ребенка - сына Сейтана, а после обратилась к суррогатной матери. Именно она подарила звезде еще двух детей - Чикаго и Псалма.

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