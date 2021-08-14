Представительница МакSим рассказала о потери памяти у певицы

О новостях из жизни 38-летней артистки, а также ее состоянии рассказала пиар-менеджер Яна Богушевская

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Певица МакSим не помнит концерт в Казани и день, когда ее госпитализировали, рассказала телеканалу "Звезда" пресс-секретарь исполнительницы Яна Богушевская.

Ранее Богушевская сама сообщила СМИ о проблемах с памятью у артистки, но позже добавила, что публикации на эту тему преувеличены и призвала "не сгущать краски".

"Остальное помнит без проблем. Концертов у нее было много и все проходят примерно одинаково. У нее тогда была температура под 40, она весь день провела в отеле", – объяснила пресс-секретарь.

Накануне певицу выписали из больницы, где она проходила лечение.

Исполнительницу госпитализировали после концерта в Казани. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня. Абросимова несколько недель находилась в коме. Девятого августа ее перевели из реанимации в общую палату.