Малахов пригласил Бритни Спирс на свое шоу после скандала с папой-тираном

Неожиданный анонс порадовал всех русскоязычных фанатов певицы и теперь публика с нетерпением ждет ее откровений

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Российский ведущий Андрей Малахов сделал неожиданное заявление: телезвезда пригласил на свое шоу певицу Бритни Спирс.

В жизни Бритни произошли неожиданные изменения. Отец звезды решил отказаться от ее опекунства. Спирс не могла выходить за пределы дома без ведома отца, тратить деньги и выходить замуж за возлюбленного Сэма Асгари - и все это на протяжении долгих 13 лет.

Теперь воодушевленная Бритни радуется скорому освобождению от отца-тирана: звезда даже получила приглашение прилететь в Россию на откровенное шоу Андрея Малахова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007)

"Бритни, поздравляем. Приезжай в Россию. Все готово для эфира", - написал ведущий в своем микроблоге Instagram. Также он показал видео, на котором показаны зрители с плакатами.

"В Инстаграм Бритни знаки"; "Отец-тиран больше не нужен"; "Готов стать твоим опекуном", - написано на плакатах.

Примет ли звезда приглашение - пока непонятно, но российские фанаты с нетерпением ждут ее прилета, а также шокирующих откровений.

Читайте также: