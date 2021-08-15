"Вы тоже видите это?": Кайли Дженнер заподозрили в беременности

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Американский блогер и предприниматель Кайли Дженнер спровоцировала новые слухи: фанаты заподозрили звезду в беременности.

В сети обсуждают вероятную беременность одной из сестер Ким Кардашьян. К такому выводу фанаты пришли, рассмотрев фото звезды в Инстаграм. Поклонники обратили внимание на серьезную деталь: на всех кадрах в постах девушка появляется с одним и тем же маникюром, что не характерно для нее.

Фанаты уверены - Кайли публикует старые фото, чтобы скрыть свою изменившуюся фигуру. И все это из-за беременности. К тому же звезда заявила, что отказалась от алкоголя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

В день своего рождения блогер и вовсе не стала демонстрировать снимки в полный рост. Звезду именинницу увидели лишь в соцсетях ее сестры Ким.

"Вы тоже видите это?"; "Она точно беременна"; "Кайли и один и тот же маникюр? Не верю"; "Интересно, кто папочка"; "Ой, беременна?" - написали в сети.

Также поклонники вспомнили, что Дженнер также скрывала свою первую беременность. И возможно, из-за своей повышенной суеверности.

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