Лобода сменила имидж и представила горячий клип на новую песню - видео

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода представила горячий клип на песню Indie Rock и восхитила всех фанатов: в Сети оценили обновленный имидж звезды.
Лобода записала новую композицию: особенностью будущего хита стало то, что звезда исполнила ее на двух языках - русском и украинском. Светлана поспешила снять видео на трек - новый клип уже появился на YouTube.
Новый, горячий клип Лободы восхитил фанатов: оригинальный сюжет, постановка, актеры и новый имидж певицы "зажгли" Сеть. Ради съемок звезда сменила цвет волос и сделала модную челку.
Как поведали представители певицы интернет-ресурсу radiokp.ru, Лобода уже называет песню и ролик своими арт-проектами, о которых она грезила давно.
Режиссером ролика выступил зарубежный режиссер Инди Хаит, известный по работам со многими звездами. Сюжет раскрывает историю начинающей модели, которую сыграла Лобода, и девушки-фотографа, которая пытается раскрыть ее талант.
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