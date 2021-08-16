19:20 16 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6698
  • 100 RUB4.2534
  • USD3.1238
Поиск
Певица Нюша

"Все парни у ваших ног": беременная Нюша с дочкой прошли "курс соблазнения"

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (651)
572 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/10/252596226.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210816/252595992/Vse-parni-u-vashikh-nog-beremennaya-Nyusha-s-dochkoy-proshli-kurs-soblazneniya.html

Тридцатилетняя исполнительница улетела на отдых со всей семьей. Звезда придумала, чем развлечь двухлетнюю дочь Симбу

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Беременная певица Нюша удивила фанатов: артистка и ее дочь-двухлетка Симба прошли "курс соблазнения" красивых парней.

Нюша решила красиво проститься с летом. С супругом и дочкой она улетела на Кипр, где оказалась впервые. Маленькая Симба в восторге от семейного путешествия: девочка везде следует за мамой и уже влюбляет в себя всех окружающих.

Нюша придумала неожиданное развлечение для своей наследницы: на новом видео из Instagram певица включила "курс соблазнения" - поэтапную инструкцию о том, как привлечь красивого парня. На видео слышно, как за кадром гуру читает свою лекцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

"Подними одну бровь, другую бровь, подними две брови, улыбнись, типа ты милашка", - проговорила эксперт. Также она предложила поправить волосы и послать воздушный поцелуй. И если Нюша смогла повторить все махинации, то маленькая Симба предпочла не суетиться и сразила всех своей очаровательной улыбкой.

"Симба вся в маму"; "Вот это лайфхак, беру на заметку"; "Девочку ждет успех"; "Очаровашка"; "Красавицы, все парни будут у ваших ног", - прокомментировали фанаты.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (651)
Теги:
Нюша

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенный отель после землетрясения на Гаити
Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП
Полевой госпиталь для ковид-пациентов создают в столице Грузии - видео
Полевой ковид-госпиталь создают в Тбилиси - видео с места событий
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться