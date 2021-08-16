"Все парни у ваших ног": беременная Нюша с дочкой прошли "курс соблазнения"

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Беременная певица Нюша удивила фанатов: артистка и ее дочь-двухлетка Симба прошли "курс соблазнения" красивых парней.
Нюша решила красиво проститься с летом. С супругом и дочкой она улетела на Кипр, где оказалась впервые. Маленькая Симба в восторге от семейного путешествия: девочка везде следует за мамой и уже влюбляет в себя всех окружающих.
Нюша придумала неожиданное развлечение для своей наследницы: на новом видео из Instagram певица включила "курс соблазнения" - поэтапную инструкцию о том, как привлечь красивого парня. На видео слышно, как за кадром гуру читает свою лекцию.
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"Подними одну бровь, другую бровь, подними две брови, улыбнись, типа ты милашка", - проговорила эксперт. Также она предложила поправить волосы и послать воздушный поцелуй. И если Нюша смогла повторить все махинации, то маленькая Симба предпочла не суетиться и сразила всех своей очаровательной улыбкой.
"Симба вся в маму"; "Вот это лайфхак, беру на заметку"; "Девочку ждет успех"; "Очаровашка"; "Красавицы, все парни будут у ваших ног", - прокомментировали фанаты.
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