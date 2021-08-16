Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда после судебных разбирательств с Эмбер Херд

Актер сетует на то, что киносообщество Голливуда слишком жестоко изменило свое отношение к нему после скандального суда с бывшей женой Эмбер Херд

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Американский киноактер Джонни Депп заявил журналистам, что после скандальных судебных разбирательств и обвинений его бывшей женой в домашнем насилии Голливуд его жестко бойкотирует.

По словам кинозвезды, фильм "Великий" с его участием до сегодняшнего дня никак не вышел в прокат в США. В интервью английскому изданию The Sunday Times актер рассказал, что картина заслуживает того, чтобы ее посмотрели - независимо от проблем, связанных с ним.

"Некоторые фильмы действительно касаются людей. И этот затрагивает жителей Минаматы и людей, которые испытывали похожее. И за что… за бойкотирование меня Голливудом? За бойкот одного человека, одного актера, который впервые за столько лет оказался в неприятной и запутанной ситуации?" — сказал Депп.

© REUTERS / Dylan Martinez Актер Джонни Депп перед тем, как представить свой фильм «Либертин» в Сомерсете во время фестиваля в Гластонбери в Великобритании

По словам Деппа, бойкот скорее всего связан с "абсурдностью медиа", а последние несколько лет, которые знаменитость провел в "разрыве" с голливудским киносообществом, оказались для него буквально "сюрреалистичными".

Как известно, режиссер кинофильма "Великий" Эндрю Левитас отреагировал на происходящее: он направил Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и спонсорам картины письмо, в котором выразил протест из-за нежелания кинокомпании продвигать свою ленту в США. Между тем, Левитасу объяснили это тем, что компания опасается негативного влияния репутационного скандала вокруг Деппа на MGM.

Джонни Депп в 2020 году проиграл громкое дело - иск о клевете к The Sun из-за материала о насилии со стороны актера в отношении его бывшей супруги Эмбер Херд. После этого Депп потерял роль Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях" (его заменили Мадсем Миккельсеном) и камео в спин-оффе "Пиратов Карибского моря".

От судебного процесса и обвинений Эмбер Херд репутация Деппа страдала и раньше. Из американской библиотеки платформы Netflix были изъяты все фильмы с участием актера.

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