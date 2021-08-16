Кто заменит Тома Круза в сериале "Интервью с вампиром"?

Именно этот актер получил роль Лестата в предстоящем сериале AMC, основанном на романе американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром"

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Стало известно, кто заменит Тома Круза в новом сериале "Интервью с вампиром" - его роль сыграет австралийский актер Сэм Рид.

Именно он получил роль Лестата в предстоящем сериале AMC, основанном на романе американской писательницы Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Deadline.

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Рид будет играть обаятельного упыря, которого ранее изобразил на большом экране Том Круз в ленте Нила Джорджана "Интервью с вампиром" (1994). Актер известен по фильмам "Белль" (2013), "Возмездие" (2014), "Главный подозреваемый 1973" (2017) и другим.

Что касается другого актерского состава, он пока неизвестен.

Ранее стало известно, что шоураннером и исполнительным продюсером проекта выбрали Ролина Джонса ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Вместе с ним в работе над сериалом также будут задействованы Энн Райс и ее сын Кристофер.

К съемкам сериала, в первый сезон которого войдет восемь эпизодов, планируют приступить в конце этого года. Премьера шоу состоится в 2022 году на сервисе AMC +.

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