"Давай просто повеселимся": Слава Марлоу о знакомстве с Моргенштерном

Известный битмейкер хитов Моргенштерна Слава Марлоу рассказал, как создавал музыку с рэпером и как тот праздновал свой успех

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Российский битмейкер, продюсер и исполнитель Артем Готлиб, более известный как Slava Marlow, рассказал о своем начале пути в творческой карьере, а также об отношениях с рэпером Моргенштерном.

В интервью Газете.ru молодой исполнитель поведал о знакомстве с Алишером Моргенштерном. По его словам, за Моргенштерном он следил с самого начала. В принципе, как и за другими, так как с 2016 года Марлоу сам начал выкладывать ролики.

"В сентябре 2019 года я вернулся в Петербург из поездки в Новосибирск и начал делать много-много роликов, воплощать все идеи, которые приходили в голову. Думаю: а круто было бы поработать с Алишером Тагировичем. Все: пишу клип, говорю: "Вот, ты из столицы рэпа, я — из столицы Сибири, давай сделаем что‑нибудь вместе". Спустя недельку он отвечает: "Давай", - вспоминает Марлоу.

Далее последовало создание альбома "Легендарная пыль", который был записан всего за неделю в прямом эфире, в итоге побив рекорд по количеству прослушиваний Вконтакте. Тогда Слава опасался, что получится не очень хорошо, однако Моргенштерн его утешал, говоря: "Да все круто будет, расслабься, давай просто повеселимся".

"Так и получилось. Но я очень хорошо запомнил момент, когда альбом вышел и была вечеринка в честь этого в элитном стриптиз-клубе в Москве. Алишер купался в джакузи с девчонками и параллельно кричал в сториз, что он имеет весь отечественный рэп. Это самое яркое воспоминание", - говорит музыкант.

Широкую известность Слава Марлоу приобрел в 2019 году после начала сотрудничества с репером Моргенштерном. В конце 2020 года Марлоу начал карьеру сольного исполнителя. В Сети ходили слухи, что это произошло из-за ссоры между артистами, однако после этого они не раз виделись на публики вместе.

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