Все из-за платья: Ани Лорак едва ли не спутали с Дженнифер Лопес

Ани отправилась на гастроли в Одессу и выбрала неожиданный образ для выступления: звезда вдохновилась ярким примером иностранной коллеги

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Российско-украинская певица Ани Лорак удивила Сеть: из-за нового образа звезду чуть не спутали с американской певицей Дженнифер Лопес.

Лорак прилетела с гастрольным туром в Одессу. Певица не стала скрывать, что переживает перед выходом на сцену, зная, что ее ждут любимые зрители-соотечественники. На своей страничке в Instagram Ани поделилась трепетными эмоциями и похвасталась распроданными билетами.

К своей публикации звезда прикрепила снимок в концертном образе, после чего поклонники едва ли не спутали Лорак с Дженнифер Лопес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Перед зрителями Ани появилась в сверкающем коротком платье золотого цвета. Из-за этого фанаты решили, что звезда вдохновилась образом Джей Ло на "Суперкубке". Тогда Лопес вышла на сцену в похожем искристом платье, но только серебристого цвета.

"Наша Джей Ло"; "Прямо как Лопес на Суперкубке"; "Это платье вам идет больше, чем Лопес"; "Богиня, лучше всех звезд"; "Платье просто блеск", - написали в сети.





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