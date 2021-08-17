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Американская актриса Сара Джессика Паркер

Замена Саманте есть: появилось фото с новой героиней сиквела "Секса в большом городе"

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Шоу-бизнес
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Армия поклонников культового сериала очень расстроилась, узнав, что Саманты в продолжении не будет, но для них есть хорошая новость

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Американская актриса Сара Джессика Паркер "рассекретила" личность третьей героини в продолжении сериала "Секса в большом городе".

Как известно, с героиней сериала Самантой зрителям пришлось попрощаться, так как исполняющая эту роль актриса Ким Кэтролл отказалась сниматься в продолжении. Так, еще до начала съемок говорилось, что  на замену Саманте придут новые героини. Теперь верные зрители сериала знают, как выглядит одна из них.

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Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Снимками со съемочной площадки поделилась Сара Джессика Паркер. На фото к традиционному трио присоединилась Николь Ари Паркер. "Я могу подпевать любовным песням 70-х до поздней ночи с этим трио", - подписала фото Сара.

Что касается Николь Ари Паркер, то она сыграет роль нового персонажа - Лизы Тодд Уэкслер, мамы троих детей и режиссера-документалиста.

Новость о том, что "Секс в большом городе" возвращается на большие экраны, прогремела в января 2021 года. Тогда Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис презентовали первый тизер продолжения. В нем можно увидеть кадры Нью-Йорка, где по традиции и проходит действие, а также записи в стиле Кэрри Брэдшоу – And Just Like That ("История продолжается...").

Пока мало что известно о сиквеле, но все же есть кое-что. Например, раскрыто, что новые серии будут крутиться вокруг отношений Кэрри, Шарлотты и Миранды. Правда, им уже будет около 50 лет. Проект будет состоять из десяти эпизодов – каждый длиной полчаса.

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Темы:
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Теги:
секс, Сериал "Секс в большом городе"

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