Звездные "нюдсы": Орландо Блум оголился на пляже и шокировал Сеть

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Американский актер Орландо Блум шокировал Сеть: звездный секс-символ показал поклонникам свои "голые" фото на пляже.
Звезда "Пиратов Карибского моря" недавно отправился на пляж. Орландо позагорал на песке, а после окунулся в воду. И сделал это не в плавках, а нагишом, а после вовсе опубликовал провокационные снимки в Instagram.
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"Нюдсы" Блума шокировали всех подписчиков: фанаты не поверили своим глазам и поразились смелости актера.
"А представь, что видят люди напротив"; "Какие милые плавки, точнее их отсутствие"; "Убери смайлик"; "Тебе не стыдно?"; "Орландо, это не нудистский пляж", - прокомментировали удивленные подписчики звезды.
Некоторые также спросили, что на поступок мужа сказала певица Кети Пэрри: звезда год назад родила дочку и полностью ушла в воспитание крошки.
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