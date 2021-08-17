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Певица Мадонна

Бес в ребро? Мадонна показала, как ест мороженое с молодым бойфрендом

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (662)
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Звезда отметила свой 63-й день рождения в компании 27-летнего возлюбленного и показала горячие кадры с праздника

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Американская певица Мадонна перестала скрывать свои чувства: звезда показала горячие кадры, на которых ест мороженое с молодым бойфрендом-рэпером.

16 августа Мадонна отметила свой 63-й день рождения. Поп-легенда повеселилась в кругу семьи. А снимки и видео с торжества звезда опубликовала в Instagram.

На фотографиях звезда позировала вместе с молодым бойфрендом Ахламаликом Уильямсом: пара перестала скрывать свои эмоции и чувственно разделила мороженое на двоих, а также подержалась за руки.

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Публикация от Madonna (@madonna)

На кадрах также засветились 24-летняя дочь звезды Лурдес и сын Рокко от известного режиссера Гая Ричи. Повеселили фанатов и приемные наследники звезды.

"Да начнутся игры в день рождения", - написала звезда под публикацией.

"Бес в ребро"; "Оторвала себе молодого парнишку"; "Кадры с мороженым это смело"; "Крутая семья у Мадонны"; "Как подросли Рокко и Лурдес"; "Красавцы", - восхитились в Сети.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (662)
Теги:
Мадонна

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