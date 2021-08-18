"Какая худенькая!" – певица МакSим показала первое фото после реанимации

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Певица МакSим впервые после реанимации засветилась на фото. Марина Абросимова выложила в Instagram снимок, на котором видно ее отражение в зеркале.
Случайное ли это отражение или задумка звезды – не ясно. Но понятно, что певица после тяжелой болезни совсем исхудала. Поклонники в шоке – артистка стала такая худенькая. Оно и ясно – столько времени в коме не могли пройти бесследно, певице предстоит непростое восстановление.
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Кстати, поводом для снимка стал букет, который МакSим получила от своего фан-клуба. К красивой цветочной композиции прикреплена открытка с пожеланиями фанатов.
"Желаем тебе восстановления, никуда не спеши, делай все, как нужно твоему организму, а мы всегда будем тебя поддерживать!" – написали фаны звезды.
Что касается сегодняшнего состояния певицы, ее менеджер Яна Богушевская говорит, что Марина заново учится ходить, делает это с поддержкой. Сама МакSим признавалась, что испытывает головокружения.
Марину Абросимову срочно госпитализировали прямо во время концерта в Казани. Менеджер артистки сказала, что Марина не помнит этот злополучный день.
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