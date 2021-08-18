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Сторис певицы Максим

"Какая худенькая!" – певица МакSим показала первое фото после реанимации

photo: maksimartist / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (666)
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Поклонники тревожатся - их кумир сильно похудела. Фанаты желают МакSим скорейшего выздоровления и посылают цветы

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Певица МакSим впервые после реанимации засветилась на фото. Марина Абросимова выложила в Instagram снимок, на котором видно ее отражение в зеркале.

Случайное ли это отражение или задумка звезды – не ясно. Но понятно, что певица после тяжелой болезни совсем исхудала. Поклонники в шоке – артистка стала такая худенькая. Оно и ясно – столько времени в коме не могли пройти бесследно, певице предстоит непростое восстановление.

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Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)

Кстати, поводом для снимка стал букет, который МакSим получила от своего фан-клуба. К красивой цветочной композиции прикреплена открытка с пожеланиями фанатов.

"Желаем тебе восстановления, никуда не спеши, делай все, как нужно твоему организму, а мы всегда будем тебя поддерживать!" – написали фаны звезды.

Что касается сегодняшнего состояния певицы, ее менеджер Яна Богушевская говорит, что Марина заново учится ходить, делает это с поддержкой. Сама МакSим признавалась, что испытывает головокружения. 

Марину Абросимову срочно госпитализировали прямо во время концерта в Казани. Менеджер артистки сказала, что Марина не помнит этот злополучный день.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (666)
Теги:
МакSим

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