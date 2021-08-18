"Гордей поинтереснее бы сделал" - подписчики о "лимонной" фотосессии Клавы Коки

Хотела соригинальничать, но не очень получилось - как Клава Кока отметила 7 миллионов подписчиков в Instagram

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Популярная российская певица Клава Кока устроила праздничную фотосессию по случаю того, что в ее Instagram семь миллионов подписчиков. Красивые фото певицы с семью лимонами в руках на фоне ее обновленного авто собрали тысячи комментариев подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

"Нас 7 МИЛЛИОНОВ Это же больше, чем целая нация! Клавдийцы, Кокеры, да как угодно - это народ с самым горячим сердцем! Я безмерно люблю каждого из вас. Ну и, как обещала, в честь нашего праздника, показываю вам новый цвет моей машины и моего нового парня. Наконец-то у меня появился и принц, и белый конь" - пишет звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

25-летняя певица из Екатеринбурга с каждым днем становится все более популярной. Сняться с ней многие звезды считают честью: то она записывает совместный рекламный ролик с Сергеем Жуковым, то бьет Моргенштерна тортом в лицо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

Немудрено, что "клавдийцев" и "кокеров" набежало аж семь миллионов. Вот только не все поклонники оценили яркую фотосессию звезды. Кое-кто из поклонников так и не примет тот факт, что Клава рассталась с Димой Гордеем. Поэтому в комментариях к последнему посту без Гордея не обошлось.

"Гордей поинтереснее бы сделал", "Пленка, которую вы подбирали с Димой, и он показал ее у себя в ролике и сказал, что подарит ее тебе на день рождение", - пишут подписчики.

Напомним пара Горей-Кока без каких-либо серьезных причин перестала существовать в начале июля. Тогда Дима Гордей выложил в своем Instagram пост об их расставании. С тех пор поклонники звезд никак не могут принять разрыв, периодически за него критикуют и Клаву, и Диму.

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