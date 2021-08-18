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Певица LOBODA (Светлана Лобода)

Это все гены: Лобода поделилась редким снимком с красавицей-сестрой

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (669)
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Sputnik Грузия
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Поклонники артистки сравнили внешние данные родственниц и решили, что они ну очень похожи между собой

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Российская певица Светлана Лобода удивила поклонников: звезда поделилась снимком с красавицей сестрой, поразительно похожей на нее.

38-летняя Лобода большую часть времени гастролирует, снимает клипы и записывает песни, а потому в ее Instagram больше рабочего контента. Иногда там появляются фотографии с дочками, но вот другие члены семьи остаются за кадром.

Лобода решила сделать исключение из своего правила: в честь особенного дня - дня рождения сестры, звезда показала редкий снимок с родственницей и удивила фанатов.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

На фотографии Светлана и ее младшая сестра Ксюша позировали в белых нарядах. Лобода в коротком топе и длинной юбке с пикантными разрезами, а сестра в коротком платье с романтичными рукавами. Подписчики уверены - сестры очень похожи друг на друга, к тому же выбирают одинаковый макияж.

"Очень похожи"; "Куколки"; "Это все гены - шикарные девочки"; "Самые красивые сестры"; "Сестра похожа на вас"; "Модельки", - высказались в Сети.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (669)
Теги:
Светлана Лобода

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