Тилль Линдеманн из Rammstein споет на фестивале "Спасская башня" в Москве

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн споет на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" 4 и 5 сентября, сообщила в среду дирекция фестиваля.

XIV международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free". Тилль Линдеманн станет специальным гостем фестиваля.

Музыка - не единственное увлечение Линдеманна. Он еще автор сборников стихов "Messer" ("Нож"), "In stillen Nächten" ("В тихой ночи"), также снялся в восьми фильмах. Принимал участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев", записав кавер советской песни "Любимый город".

В 1994 году Rammstein с Линдеманном в качестве вокалиста записали первый альбом Herzeleid с песнями на немецком языке. В 1997 году группа обрела европейскую, а годом позже мировую популярность. С большим успехом группа гастролирует по всему миру до сих пор, собирая многотысячные стадионы.

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