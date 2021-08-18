"Деревенщина": Подольскую высмеяли за серию снимков с отдыха

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Российская певица Наталья Подольская попала под обстрел недоброжелателей: звезду высмеяли за серию фото с отдыха.
Осенью Подольская подарила еще одного ребенка мужу Владимиру Преснякову. С момента рождения Вани прошло не так много времени, но звезда уже показала сногсшибательный результат своего похудения. Улетев отдыхать в Египет, Подольская снова доказала это, сверкая на пляже в ярких бикини.
Подольская поделилась целой фотосессией с отдыха, где позировала у моря, и вызвала критику в Сети. Но Звезда заранее предусмотрела это.
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"Всем добрым людям хорошего дня. Остальным - фас", - написала жена Преснякова.
Критики не стали долго ждать и сразу же набросились на певицу, хотя нашлись и те, кому понравился пост и солнечные кадры.
"Наташа красавица. Форма потрясающая"; "Богиня"; "Фигура огонь"; "А мне кажется, что перебор"; "Деревенщина"; "Безвкусица полная"; "Нет в ней шика", - написали в Сети.
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