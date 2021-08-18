"Платье невесты с декольте до пупка... печалька" - в Сети раскритиковали клип Семенович

Поклонники не оценили или платье, действительно, не "ее" - как отреагировали фанаты Семенович на новый образ в клипе

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Певица Анна Семенович рассказала у себя в Instagram о премьере клипа на песню "Хочу" и получила не только комплименты, но и критику.

"Я счастлива, что подарила вам такую красивую песню, а сегодня дарю трогательное видео о любви. Этот клип для всех влюбленных, настоящая любовь победит все преграды. Любите и будьте любимы", - написала звезда в посте к новому видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Новая работа звезды подписчикам понравилась, но нашлись и те, кто не может обойтись без критики.

"Платье невесты с декольте допупка...печалька", "Классно, но грудь слишком декольтирована. Не очень выглядит. Как будто платье мало в бюсте", "Мда, все-таки большая грудь, это очень не красиво или просто платье не "ваше"?" - пишут критики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

Кстати, весь клип можно посмотреть на канале Анны в YouTube. А о работе Анна рассказала еще в начале июля, когда выложила в Instagram кусочек видео в подвенечном платье и заинтриговала подписчиков. Поклонники тогда искреннее подумали, что звезда выходит замуж.

Читайте также: