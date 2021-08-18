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Анастасия Волочкова

"Когда ей найдут стилиста уже" - подписчики Волочковой опять раскритиковали звезду

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (675)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210818/252613355/Kogda-ey-naydut-stilista-uzhe---podpischiki-Volochkovoy-opyat-raskritikovali-zvezdu.html

Подписчики не оценили наряд знаменитости, а некоторые даже назвали его нелепым и посоветовали поискать стилиста

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Накануне эпатажная Анастасия Волочкова презентовала новый музыкальный альбом и поделилась фото из гримерки. На нем звезда стоит в сценическом костюме на фоне огромных букетов цветов.

"Вроде у меня не день рождения. Но я так люблю цветы!После презентации моего песенного альбома и клипа в @fortepianokaraoke мне их подарили так много!!! Спасибо всем представителям СМИ, моим гостям", - написала Анастасия у себя в Instagram.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Когда ей найдут стилиста уже", "А в караоке ходят в спальной одежде? нда..", "Я думала трусы на шорты одела, а это бисер", - издеваются критики.

Но все-таки часть подписчиков осыпала звезду комплиментами: "Сегодня образ супер, и костюмчик, и обувь. Красотка", "Красотка, а кто злословит, пусть изначально посмотрит на себя", "Трудяжка. Красотка".

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (675)
Теги:
Анастасия Волочкова

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