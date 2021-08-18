"Когда ей найдут стилиста уже" - подписчики Волочковой опять раскритиковали звезду

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Накануне эпатажная Анастасия Волочкова презентовала новый музыкальный альбом и поделилась фото из гримерки. На нем звезда стоит в сценическом костюме на фоне огромных букетов цветов.
"Вроде у меня не день рождения. Но я так люблю цветы!После презентации моего песенного альбома и клипа в @fortepianokaraoke мне их подарили так много!!! Спасибо всем представителям СМИ, моим гостям", - написала Анастасия у себя в Instagram.
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"Когда ей найдут стилиста уже", "А в караоке ходят в спальной одежде? нда..", "Я думала трусы на шорты одела, а это бисер", - издеваются критики.
Но все-таки часть подписчиков осыпала звезду комплиментами: "Сегодня образ супер, и костюмчик, и обувь. Красотка", "Красотка, а кто злословит, пусть изначально посмотрит на себя", "Трудяжка. Красотка".
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