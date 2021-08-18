Каникулы на Лазурном берегу: как проводит отпуск Кети Топурия с мужем

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия делится фотографиями со своего отпуска, который проводит вместе с мужем – бизнесменом Львом Деньговым.
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Пара решила отправиться на отдых во Францию – а именно в Канны. Интересно, что там они отдыхают большой компанией и детей с собой в поездку решили не брать.
Кети Топурия делится скромными сторис: пара ходит в дорогие рестораны и отдыхает. На фото подписчики хвалят артистку за ее вид, говоря, что выглядит она, как всегда, отлично.
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Солистка A'Studio - счастливая жена предпринимателя Льва Деньгова. Пара воспитывает дочь Топурия от первого брака - Оливию, а также общего сына Адама.
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