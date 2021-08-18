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Кети Топурия на X Русской музыкальной премии телеканала RU.TV

Каникулы на Лазурном берегу: как проводит отпуск Кети Топурия с мужем

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (675)
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Sputnik Грузия
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Кети Топурия и Лев Деньгов решили в свой очередной отдых детей оставить дома и повеселиться на славу

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Российская певица грузинского происхождения Кети Топурия делится фотографиями со своего отпуска, который проводит вместе с мужем – бизнесменом Львом Деньговым.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Пара решила отправиться на отдых во Францию – а именно в Канны. Интересно, что там они отдыхают большой компанией и детей с собой в поездку решили не брать.

Кети Топурия делится скромными сторис: пара ходит в дорогие рестораны и отдыхает. На фото подписчики хвалят артистку за ее вид, говоря, что выглядит она, как всегда, отлично.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Солистка A'Studio - счастливая жена предпринимателя Льва Деньгова. Пара воспитывает дочь Топурия от первого брака - Оливию, а также общего сына Адама.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (675)

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