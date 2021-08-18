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Добрая мачеха: Джей Ло подарила дочкам Аффлека особенные подарки

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (675)
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Артистка захотела наладить дружеские отношения с наследницами своего бойфренда. Ходят слухи, что свадьба не за горами

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Американская звезда Дженнифер Лопес пытается наладить дружескую связь с дочками Бена Аффлека: звезда подарила детям любимого особенные подарки.

В прошедшее воскресение Джей Ло и ее дочка были замечены на светском мероприятии. Звездная мама и ее 13-летняя наследница выбрали украшения в качестве презента для Серафины и Вайолет - детям Аффлека.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
photo : jlo / instagram
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Источники иностранных СМИ заявили, что Лопес купила парочку подвесок с цветами от марки Made by Mary. Предполагается, что две из них были подарены дочкам актера от брака с Дженнифер Гарнер. Поговаривают, что их Лопес хотела подарить детям любимого в день его рождения.

Интересно, что свой 49-й праздник Аффлек отметил с детьми, но без Лопес. Возможно, вторая часть торжества состоится в романтическом путешествии звезд. Поклонники надеются, что именно в этой поездке актер сделает предложение своей возлюбленной.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (675)

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