Папина принцесса: дочь Тимати устроила ему неожиданный сюрприз

Мама рэпера показала, как семилетняя девочка поздравила звездного папу с 38-летием. Все это растрогало фанатов

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Дочка Тимати Алиса устроила неожиданный сюрприз в честь дня рождения рэпера: об этом рассказала мать звезды - Симона.

Симона занимается воспитанием старшей внучки Алисы. Бабушка путешествует с малышкой, водит ее на кружки и снимает забавные видео из ее жизни. Недавно папа Алисы - Тимати, отметил свой день рождения - трогательное поздравление девочки попало в Сеть.

Алиса устроила неожиданный, но приятный сюрприз для Тимати. Девочка нарядилась в красивое платье в горох и украсила шею модным чокером с жемчугом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Simona Chernomorskaya (@simona280)

Малышка взяла в руки торт со свечками и вышла на террасу, где ее ждал знаменитый папа. Под популярный хит Happy Birthday to You девочка вручила музыканту сладкий презент.

Также мама музыканта обнародовала его снимки с наследницей от модели Алены Шишковой. На фото Алиса и Тимати сидят на шезлонге и девочка кормит отца тортом.

Милые кадры растрогали поклонников: подписчики восхитились невероятной связью рэпера и его дочери и пожелали им сохранить эту любовь на всю жизнь.

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