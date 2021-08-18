Вдове Мамонова стали угрожать из-за просьбы о помощи с 19 котами

Вдову известного музыканта уличили в том, что она нагло наживается на имени своего покойного супруга

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Вдове российского музыканта, исполнителя и актера Петра Мамонова Ольге стали поступать угрозы из-за просьбы помочь с бездомными котами, сообщает "Московский комсомолец".

Ольга Мамонова рассказала журналистам, что ей начали угрожать после просьбы помочь с 19 котами - они в настоящее время проживают в ее доме.

"Некоторые оставлены дачниками. Остальные подобраны с улиц. Петя-то на заправке найдет маленького котенка, то от собак спасет, то под машиной обнаружит, то у магазина... И всех он тащил домой", — вспоминает жена артиста.

К зооактивистам вдова музыканта обратилась, поскольку, по ее словам, не имеет финансовых возможностей содержать котов. Зоозащитники не заставили долго ждать: распространили в Интернете объявление с призывом о помощи. Именно после этого к Ольге стали поступать угрозы, уверяет она.

"В тот же день на меня посыпались оскорбления, что я наживаюсь на имени своего покойного мужа. Я попросила активистов удалить информацию о нас", - сказала вдова.

Между тем, по словам зоозащитницы Екатерины Дмитриевой, ситуация с бездомными питомцами прискорбная: одни животные больны, другим - необходимо провести стерилизацию. А вдова Мамонова наотрез отказывается идти на контакт. "И мы все же через месяц, когда подрастут котята, постараемся забрать их на стерилизацию даже без ведома хозяйки. Это для их же блага", — добавила зоозащитница.

Петра Мамонова не стало 15 июля. Музыканту было 70 лет. Причина смерти - осложнения, вызванные COVID-19.

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