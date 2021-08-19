"Без ущерба карме": Моргенштерн купил новый дом за 100 миллионов

Одна мечта популярного российского рэпера исполнилась. И, главное, заработал он на ее осуществление, как выразился певец, без ущерба карме

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн исполнил свою мечту, купив себе дом, об этом он рассказал на своей Instagram-странице.

Король эпатажа поделился радостным событием в жизни, объявив, что купил дом за 100 миллионов рублей. Рэпер поделился фото, где на столе лежат двадцать пачек денег, в каждой из которых по пять миллионов рублей. Артист иронично отметил, что теперь ему есть, где жить, подчеркнув, что заработал на дом без ущерба карме, что очень важно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST 🦋 (@morgen_shtern)

"Жду поздравлений. Всем желаю исполнения мечтаний, а я пошел в доту. Нахаслил без ущерба карме. Это важно", - написал рэпер.

Подписчики поздравили его с приобретением и попросили показать интерьер дома.

Ранее Моргенштерн рассказывал о том, что планирует купить дом, назвав его "усадьбой 50 Сent". В подкасте "Без души" комика Данилы Поперечного Моргенштерн рассказал о том, что в процессе покупки дома, в котором, возможно, будет жить со своей возлюбленной Диларой.

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