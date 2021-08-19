Безруков высказался о профессионализме и оправдался за "наезд" на Ольгу Бузову

Журналисты посчитали, что Сергей Безруков так высказался в адрес Ольги Бузовой, которая стала приглашенной актрисой театра. Оказалось, что Сергей Витальевич смотрел глубже...

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Российский актер театра и кино Сергей Безруков, который недавно нелестно оценил работу МХАТа и его эксперименты в спектакле "Чудесный грузин" с участием исполнительницы Ольги Бузовой, уточнил свое скандальное высказывание.

"Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой смотрит на нашу "Фабрику". Наверное, говорит: "Хоть эти не подкачали", — говорил тогда 47-летний Безруков.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Премьера спектакля "Чудесный грузин"

Журналисты решили, что Безруков намекает именно на неудачное сотрудничество театра с Бузовой. К слову, сама певица все же ответила комментарий "коллеги", признавшись, что не ожидала услышать от Безрукова столь нелестные слова в свой адрес.

Однако сейчас выяснилось, что Безруков не критиковал конкретно Ольгу — просто публика его не так поняла.

"Мои претензии были даже не к исполнительнице (я не упоминал ее фамилии), а к руководству театра, которое даже не скрывало, что таким образом решило хайпануть. Но это происходит не на какой-нибудь экспериментальной сцене, а в Академическом Художественном театре — вот в чем проблема. Давай по гамбургскому счету: Сережа Бодров не профессионал, но он создал потрясающий образ на экране. Или Оксана Акиньшина — я с ней снимался, очень органично, потрясающе смотрится в кадре, хотя она тоже не профессионалом была, когда начинала. Я должен видеть результат», — сказал журналистам Сергей.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Ольга Бузова в спектакле "Чудесный грузин"

Напомним, премьерные показы нашумевшего "Чудесного грузина" (драматург - Андрей Назаров, режиссер-постановщик Рената Сотириади) с участием телеведущей и актрисы Ольги Бузовой прошли 11 и 12 июня. Ольга исполнила в спектакле роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.

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