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Не стыдно? Прусикин опубликовал фото возлюбленной Таюрской топлес

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (682)
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Sputnik Грузия
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Солист группы Little Big поделился слишком откровенным и горячим кадром новой девушки, спровоцировав критику поклонников

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Российский музыкант и звезда группы Little Big Ильич вызвал критику в Сети: певец опубликовал слишком откровенную фотографию своей возлюбленной Софьи Таюрской.

31 мая Таюрская, наконец, созналась, что давно крутит роман с Прусикиным. В интервью Ксении Собчак звезда рассказала, что отношения с коллегой начались после его развода с певицей Tatarka. С тех пор Таюрская и Ильич делятся общими снимками, записывают милые видео и радуют фанатов горячим контентом.

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Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Недавно Ильич шокировал фанатов: в сторис Инстраграм певец опубликовал слишком горячий снимок Таюрской - на кухне и топлес.

Певица стояла спиной к камере, а из одежды на ней были только стринги. Девушка потянулась за чем-то на верхней полке, а удачный ракурс сделал ее фигуру еще более женственной.

Многие фанаты оценили фотографию по достоинству, но некоторые застыдили Прусикина и попросили не публиковать снимки 18+, после чего певец удалил сторис.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (682)
Теги:
Little Big, Софья Таюрская, Илья Прусикин

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