Не стыдно? Прусикин опубликовал фото возлюбленной Таюрской топлес

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Российский музыкант и звезда группы Little Big Ильич вызвал критику в Сети: певец опубликовал слишком откровенную фотографию своей возлюбленной Софьи Таюрской.

31 мая Таюрская, наконец, созналась, что давно крутит роман с Прусикиным. В интервью Ксении Собчак звезда рассказала, что отношения с коллегой начались после его развода с певицей Tatarka. С тех пор Таюрская и Ильич делятся общими снимками, записывают милые видео и радуют фанатов горячим контентом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin)

Недавно Ильич шокировал фанатов: в сторис Инстраграм певец опубликовал слишком горячий снимок Таюрской - на кухне и топлес.

Певица стояла спиной к камере, а из одежды на ней были только стринги. Девушка потянулась за чем-то на верхней полке, а удачный ракурс сделал ее фигуру еще более женственной.

Многие фанаты оценили фотографию по достоинству, но некоторые застыдили Прусикина и попросили не публиковать снимки 18+, после чего певец удалил сторис.

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