Актриса Ирина Горбачева вышла замуж

Счастливое событие случилось в жизни звездной пары еще в июле, но знаменитости трепетно хранили его в секрете

ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Российская актриса Ирина Горбачева рассказала о том, что вышла замуж за солиста группы "Агонь" Антона Савельева, этим она поделилась на интервью с Ириной Шихман.

В интервью на YouTube канале Шихман спросила у гостьи, есть ли среди ее колец обручальное, на что Горбачева ответила: "Да, вот, свадьба была".

В выпуске участие принял и Антон Савельев, который рассказал, как сделал предложение.

"Я на самом деле все это очень глупо сделал. То есть я по телефону сказал в стиле: "Ну давай, когда вернемся в Киев, можем тогда и пожениться", - сказал он.

Пара сыграла свадьбу в июле, актриса даже поделилась фотографиями, но не сказала, что это была свадьба. Однако подписчики все же догадались, что речь шла о ней. Событие пара отметила в путешествии в узком кругу. Ирина была в легком белом платье, с открытой спиной и кроссовками. Сама Горбачева призналась, что традиционную свадьбу устраивать не хотела.

Антон Савельев и Ирина Горбачева познакомились на мероприятии, а после артист пригласил ее сняться в клипе "Тебе 20". Отношения между ними завязались позже. Роман с Антоном Савлеповым Ирина Горбачева подтвердила в августе прошлого года, а первые слухи о нем появились за несколько месяцев до этого. Сейчас пара живет на два города – Москву и Киев.

До встречи с Антоном актриса была замужем за своим коллегой Григорием Калининым — в браке они прожили с 2015 по 2018 год.

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