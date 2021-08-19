"Превратился в папу": Ургант трогательно поздравил старшую дочь Эрику с днем рождения

ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Российский телеведущий Иван Ургант трогательно поздравил с днем рождения дочь Эрику Кикнадзе, которой исполнился 21 год.

Ургант опубликовал фото Эрики у себя в Instagram, к которому прикрепил поздравительное сообщение.

"Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе… Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в Папу. А руку мою она так и не отпустила", - написал Ургант.

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Подписчикам это сообщение показалось очень трогательным и поэтичным. "Я хочу такого же папу!", "До чего же это мило. С Днем Рождения дочку!", "Каждый пост о дочерях - в самое сердце", - пишут пользователи под фото.

Эрика Кикнадзе является дочерью Натальи Кикнадзе от первого брака с бизнесменом Вахтангом Куталия. Помимо Эрики, у Кикнадзе с Куталия есть общий сын Нико, который живет с отцом.

Брак с Иваном Ургантом для Кикнадзе второй, вместе они еще с 2007 года. Эта пара считается одной из самых загадочных пар российского шоу-бизнеса, так как максимально держит личную жизнь в тайне. Для обоих этот брак стал вторым. Пара воспитывает троих детей: Эрику, Нину и Валерию.

Эрика сначала училась в Лондоне, а теперь живет в США, где изучает искусство, моду и дизайн в престижном учебном заведении Parsons School of Design.

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