14:39 19 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6648
  • 100 RUB4.2461
  • USD3.1283
Поиск
Певец Стас Пьеха

Избила ребенка? Обидчица сына Стаса Пьехи рассказала о скандале

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (687)
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/13/252621824.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210819/252621895/Izbila-rebenka-Obidchitsa-syna-Stasa-Pekhi-rasskazala-o-skandale.html

Ирина Безбородова поделилась своей версией инцидента, произошедшего с сыном певца, - женщина попыталась откреститься от нападения на мальчика

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Соседка семьи певца Стаса Пьехи, избившая его маленького сына, поделилась своей версией произошедшего: женщина отрицает нападение на Петю.

Жена футбольного судьи стала героиней скандала с сыном Пьехи. Соседка швырнула мальчика на землю так, что тот получил сотрясение мозга и попал в больницу. Пьеха намерен добиться справедливости и наказания для женщины.

В эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" Безбородова рассказала о скандале: женщина заявила, что не поднимала руку на сына Пьехи.

 

Певец Стас Пьеха
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Певец Стас Пьеха

По словам обидчицы, Петя сам признался, что проткнул бассейн, но его мама заявила, что мальчик все выдумал.

 

Ирина настроена на справедливое расследование и рассказала, почему не разрешала своему ребенку дружить с Петей.

"Петя и мой сын разрисовали соседский дом, оба пришли по локоть в краске. Я сказала Пете, что он больше не зайдет в наш дом, а своему Грише, которому четыре года, запретила дружить с Петром", - высказалась соседка и отметила, что все соседи не в восторге от проделок маленького Пьехи.

Ирина еще раз повторила, что никогда бы не подняла руку на ребенка, так как всегда любила детей: женщина сделала 15 ЭКО, чтобы родить младшего сына.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (687)
Теги:
Стас Пьеха

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Талибы в Кабуле, Афганистан
Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана
Как выглядит Афганистан при талибах
Как выглядит Афганистан при талибах* - видео
Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
Выборы в Грузии 2021 – количество избираемых депутатов
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться