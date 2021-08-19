Избила ребенка? Обидчица сына Стаса Пьехи рассказала о скандале

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Соседка семьи певца Стаса Пьехи, избившая его маленького сына, поделилась своей версией произошедшего: женщина отрицает нападение на Петю.
Жена футбольного судьи стала героиней скандала с сыном Пьехи. Соседка швырнула мальчика на землю так, что тот получил сотрясение мозга и попал в больницу. Пьеха намерен добиться справедливости и наказания для женщины.
В эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" Безбородова рассказала о скандале: женщина заявила, что не поднимала руку на сына Пьехи.
По словам обидчицы, Петя сам признался, что проткнул бассейн, но его мама заявила, что мальчик все выдумал.
Ирина настроена на справедливое расследование и рассказала, почему не разрешала своему ребенку дружить с Петей.
"Петя и мой сын разрисовали соседский дом, оба пришли по локоть в краске. Я сказала Пете, что он больше не зайдет в наш дом, а своему Грише, которому четыре года, запретила дружить с Петром", - высказалась соседка и отметила, что все соседи не в восторге от проделок маленького Пьехи.
Ирина еще раз повторила, что никогда бы не подняла руку на ребенка, так как всегда любила детей: женщина сделала 15 ЭКО, чтобы родить младшего сына.
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