Избила ребенка? Обидчица сына Стаса Пьехи рассказала о скандале

Ирина Безбородова поделилась своей версией инцидента, произошедшего с сыном певца, - женщина попыталась откреститься от нападения на мальчика

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Соседка семьи певца Стаса Пьехи, избившая его маленького сына, поделилась своей версией произошедшего: женщина отрицает нападение на Петю.

Жена футбольного судьи стала героиней скандала с сыном Пьехи. Соседка швырнула мальчика на землю так, что тот получил сотрясение мозга и попал в больницу. Пьеха намерен добиться справедливости и наказания для женщины.

В эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" Безбородова рассказала о скандале: женщина заявила, что не поднимала руку на сына Пьехи.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova Певец Стас Пьеха

По словам обидчицы, Петя сам признался, что проткнул бассейн, но его мама заявила, что мальчик все выдумал.

Ирина настроена на справедливое расследование и рассказала, почему не разрешала своему ребенку дружить с Петей.

"Петя и мой сын разрисовали соседский дом, оба пришли по локоть в краске. Я сказала Пете, что он больше не зайдет в наш дом, а своему Грише, которому четыре года, запретила дружить с Петром", - высказалась соседка и отметила, что все соседи не в восторге от проделок маленького Пьехи.

Ирина еще раз повторила, что никогда бы не подняла руку на ребенка, так как всегда любила детей: женщина сделала 15 ЭКО, чтобы родить младшего сына.

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