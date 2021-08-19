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Земфира

"Мою профессию уничтожили" - Земфира о безработице в пандемию

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Знаменитую певицу "выбесила" ситуация с коронавирусными ограничениями и сопутствующими ей трудностями

ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Певица Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию, а концерты отменяются, об этом она написала в публикации в соцсетях.

Известно, что артистка на связь с поклонниками выходит крайне редко, поэтому каждый раз новые сообщения звезды вызывают особый интерес. На этот раз Земфира сказала, что ее концерт в Испании отменяется из-за коронавирусных ограничений.

ещё раз здравствуйте. времена конечно темные- абсолютно ничего не понятно . предлагающие мне сыграть онлайн - за чей...

Опубликовано Zemfira Среда, 18 августа 2021 г.

Певица отметила, что часто ей предлагают выступать онлайн, однако ее подобный формат не устраивает, так как от нее финансово зависит большая команда.

"Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией", — пишет Земфира.

Земфира написала и о больших планах, которые у нее были. Планировалось, что она выступит на девяти фестивалях, однако выйти на сцену удалось лишь дважды.

Певица Земфира
© photo: Sputnik / Evgeny Feldman
Певица Земфира

"В этом году — новая программа (новый альбом), опять репетиции, надежды, планы. Ноль концертов. Нет, мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт, но я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь, как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль. Наверное, я отчаялась. Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова", - отметила артистка.

В завершении Земфира утешила поклонников, что писать музыку продолжать будет. Певица отметила, что у режиссера и сценариста Ренаты Литвиновой – давней подруги артистки, намечается большой проект. Земфира также призвала своих поклонников сделать вакцину.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (687)
Теги:
Земфира, Корова, Вакцина, Пандемия, Россия, Испания

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