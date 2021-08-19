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Певица Настя Каменских

"Попа как у Ким": Каменских в бикини Барби похвасталась фигурой

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (687)
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Sputnik Грузия
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Звезда совместила приятное с полезным: выступила на концерте в Турции и похвасталась новым ярким нарядом на пляже

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Российско-украинская певица Настя Каменских прилетела в Турцию, где похвасталась своей фигурой в купальнике Барби.

Каменских работает без устали, пока ее коллеги греют косточки на курортах. Недавно звезда съездила в тур по Украине, а после замахнулась на заграницу.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя приехала в Турцию, где выступила с вечерним шоу в одном из шикарных отелей. Перед концертом звезда выделила пару часов на отдых на пляже.

Каменских примерила купальник ярко-розового оттенка, который также называют "цветом Барби": бикини подчеркнуло сексуальную фигуру звезды.

Скрин сторис Instagram Насти Каменских
photo: kamenskux / Instagram
Скрин сторис Instagram Насти Каменских

Настя позагорала на шезлонге, а также показала себя после купания в море. В кадр попали не только шикарные волосы артистки и ее загар, но и знаменитая "попа, как у Ким". Поклонники не стали скупиться на комментарии и поддержали певицу добрым словом.

"Трудяга"; "Сексапильная куколка"; "А попа все также как у Ким"; "Наш ответ Кардашьян"; "Бикини улет. Красивый цвет"; "Красотка", - прокомментировали подписчики.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (687)
Теги:
Настя Каменских, Турция

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