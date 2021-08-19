Анджелина Джоли появилась в новом трейлере блокбастера "Вечные"

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Финальный трейлер блокбастера "Вечные"режиссера Хлои Чжао появился на YouTube-канале Marvel Entertainment - в нем можно увидеть Анджелину Джоли, Сальму Хайек, Кита Харрингтона и других.

Фильм рассказывает о Вечных — представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они тайно живут на Земле семь тысяч лет и защищают людей от гуманоидов Девиантов.

В новом трейлере объясняется, почему герои ранее не выступили вместе с Мстителями против Таноса, по щелчку которого исчезла половина населения всего мира.

Весной 2018 года продюсер Кевин Файги объявил о работе над адаптацией комикса "Вечные", главными героями которого являются Икарис и Серси. Состав актеров был оглашен на фестивале Comic-Con 2019 в Сан-Диего: это Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие. Съемки кинокомикса стартовали в июле 2019 года на студии Pinewood в Лондоне и закончились в феврале 2020 года.

Картина выйдет в прокат в США 5 ноября 2021 года, в России — 4 ноября.

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