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Игра Престолов - члены съемочной группы на церемонии награждения

Актрисы из "Игры престолов" рассказали о съемках самых жутких сцен сериала

© AP Photo / Chris Pizzello
Шоу-бизнес
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Рассказываем, как дались актрисам из культового сериала "Игра престолов" самые неприятные для них сцены

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Известные актрисы из популярного фантазийного сериала "Игра престолов", исполнившие роли королевы Серсеи и септы Юнеллы, рассказали о самых неприятных сценах с их участием. Лина Хиди и Ханна Уэддингем поделились деталями в интервью для Entertainment Weekly.

Все помнят эпизод из пятого сезона, в котором Юнелла гонит обстриженную и обнаженную Серсею. В нем героиня Хиди идет по улицам города, а персонаж Уэддингем громко кричит "Позор!" и горожане бросают в королеву Серсею помои.

Так вот Уэддингем рассказала, что ее сильно впечатлило терпение Хиди. Исполнительница роли Серсеи в свою очередь призналась, что ей было жутко сниматься голой перед всей съемочной группой и многочисленной массовкой, да еще в течение двух дней.

Самой дискомфортной сценой для дуэта стал также известный эпизод в шестом сезоне - там Серсея мстит Юнелле, истязая ее в подземелье. "Нам обеим было очень некомфортно, но, как и со всем остальным, ты знаешь, что по-настоящему тебя не убивают, так что терпишь", — сказала 47-летняя звезда "Игры престолов".

К слову, дискомфорт в сериале "Игра престолов" испытывали не только женщины. Недавно Джейсон Момоа (он исполнил роль кхала Дрого) резко ответил на вопрос о сцене изнасилования в сериале. Момоа сказал, что ему не нравятся подобные вопросы, поскольку актеров никто не ставит перед выбором, что им играть.

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Темы:
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Теги:
Сериал "Игра престолов"

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