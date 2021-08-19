17:11 19 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6648
  • 100 RUB4.2461
  • USD3.1283
Поиск
LIVE:
Певица и актриса Вера Брежнева

"Две блондинки": Брежнева с домашним питомцем очаровали Сеть

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес и Грузия (10)
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/13/252624350.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210819/252624443/Dve-blondinki-Brezhneva-s-domashnim-pitomtsem-ocharovali-Set.html

Звезда показала свою "отдушину" - маленькую подружку, очень похожую на нее саму. Поклонники едва не задохнулись от умиления

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева показала своего домашнего питомца и очаровала Сеть: поклонники умиляются маленькой подруге звезды.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" и жена Константина Меладзе сфотографировалась в домашней обстановке. Вера поделилась необычной серией кадров: вместо пикантных образов, звезда опубликовала очень милую и теплую фотосессию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Брежнева позировала в шелковом платье молочного оттенка: свой образ звезда разбавила минималистичными украшениями, а также подчеркнула шею с помощью изящной прически.
Компанию звезде составил домашний питомец, который сразу же очаровал всех подписчиков Веры. А певица с радостью заявила, что собака очень похожа на нее саму.

"Бишон фризе Дейзи - копия хозяйки. Или хозяйка - копия Дейзи", - написала певица и попросила подписчиков подумать: есть ли что-то общее между питомцами и их хозяевами.

"Две блондинки"; "Такие милашки"; "Дейзи на высоте!"; "Это идеальный союз"; "Вам подходит эта порода"; "Да вы вылитые"; "Ваша собачья копия", - прокомментировали фанаты.

Читайте также:

Темы:
Шоу-бизнес и Грузия (10)
Теги:
Вера Брежнева

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Талибы в Кабуле, Афганистан
Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана
Как проходит эвакуация из Афганистана? Видео из аэропорта Кабула
Как проходит эвакуация из Афганистана? Видео из аэропорта Кабула
Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
Выборы в Грузии 2021 – количество избираемых депутатов
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться