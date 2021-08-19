"Две блондинки": Брежнева с домашним питомцем очаровали Сеть

Звезда показала свою "отдушину" - маленькую подружку, очень похожую на нее саму. Поклонники едва не задохнулись от умиления

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева показала своего домашнего питомца и очаровала Сеть: поклонники умиляются маленькой подруге звезды.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" и жена Константина Меладзе сфотографировалась в домашней обстановке. Вера поделилась необычной серией кадров: вместо пикантных образов, звезда опубликовала очень милую и теплую фотосессию.

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Брежнева позировала в шелковом платье молочного оттенка: свой образ звезда разбавила минималистичными украшениями, а также подчеркнула шею с помощью изящной прически.

Компанию звезде составил домашний питомец, который сразу же очаровал всех подписчиков Веры. А певица с радостью заявила, что собака очень похожа на нее саму.

"Бишон фризе Дейзи - копия хозяйки. Или хозяйка - копия Дейзи", - написала певица и попросила подписчиков подумать: есть ли что-то общее между питомцами и их хозяевами.

"Две блондинки"; "Такие милашки"; "Дейзи на высоте!"; "Это идеальный союз"; "Вам подходит эта порода"; "Да вы вылитые"; "Ваша собачья копия", - прокомментировали фанаты.

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