"Две блондинки": Брежнева с домашним питомцем очаровали Сеть

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева показала своего домашнего питомца и очаровала Сеть: поклонники умиляются маленькой подруге звезды.
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" и жена Константина Меладзе сфотографировалась в домашней обстановке. Вера поделилась необычной серией кадров: вместо пикантных образов, звезда опубликовала очень милую и теплую фотосессию.
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Брежнева позировала в шелковом платье молочного оттенка: свой образ звезда разбавила минималистичными украшениями, а также подчеркнула шею с помощью изящной прически.
Компанию звезде составил домашний питомец, который сразу же очаровал всех подписчиков Веры. А певица с радостью заявила, что собака очень похожа на нее саму.
"Бишон фризе Дейзи - копия хозяйки. Или хозяйка - копия Дейзи", - написала певица и попросила подписчиков подумать: есть ли что-то общее между питомцами и их хозяевами.
"Две блондинки"; "Такие милашки"; "Дейзи на высоте!"; "Это идеальный союз"; "Вам подходит эта порода"; "Да вы вылитые"; "Ваша собачья копия", - прокомментировали фанаты.
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