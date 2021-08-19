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Кадр с изюминкой! Ходченкова в пеньюаре снова соблазнила фанатов

© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес и Грузия (11)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210819/252624955/Kadr-s-izyuminkoy-Khodchenkova-v-penyuare-snova-soblaznila-fanatov.html

Звезда показала необычный снимок, на котором позировала в очень загадочной и сексуальной позе. Фанатам понравилось!

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова снова соблазнила фанатов: звезда показала необычный снимок, на котором позировала в легком пеньюаре.

Ходченкова продолжает радовать фанатов возбуждающими воображение фотографиями в Instagram. Вслед за полуобнаженными снимками в купальниках звезда публикует новые кадры, демонстрирующие ее обезоруживающую красоту.

Недавно Ходченкова поделилась очередным снимком, который соблазнил всех поклонников: свежий кадр фанаты назвали особенным, с изюминкой.

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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

На фотографии актриса снимает свое отражение в зеркале. На Светлане - воздушный пеньюар, сползающий с ее плеча и частично обнажающий декольте. Подписчики поразились эстетикой приглушенного кадра.

"Каждая фотка - шедевр"; "Боже, как это красиво"; "Идеал"; «Невероятной красоты женщина», - написали преданные поклонники.

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Темы:
Шоу-бизнес и Грузия (11)
Теги:
Светлана Ходченкова

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