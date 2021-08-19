Кадр с изюминкой! Ходченкова в пеньюаре снова соблазнила фанатов

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Российская актриса Светлана Ходченкова снова соблазнила фанатов: звезда показала необычный снимок, на котором позировала в легком пеньюаре.
Ходченкова продолжает радовать фанатов возбуждающими воображение фотографиями в Instagram. Вслед за полуобнаженными снимками в купальниках звезда публикует новые кадры, демонстрирующие ее обезоруживающую красоту.
Недавно Ходченкова поделилась очередным снимком, который соблазнил всех поклонников: свежий кадр фанаты назвали особенным, с изюминкой.
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На фотографии актриса снимает свое отражение в зеркале. На Светлане - воздушный пеньюар, сползающий с ее плеча и частично обнажающий декольте. Подписчики поразились эстетикой приглушенного кадра.
"Каждая фотка - шедевр"; "Боже, как это красиво"; "Идеал"; «Невероятной красоты женщина», - написали преданные поклонники.
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