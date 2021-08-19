"Явно что-то извлекли": Ким Кардашьян заподозрили в уменьшении ягодиц

Знаменитость заподозрили в невероятном - уменьшении своей самой выдающейся части тела, которая и прославила ее на весь мир

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Пятая точка Ким Кардашьян вновь оказалась в центре мирового внимания - на этот раз теледиву заподозрили в уменьшении ягодиц.

Поводом послужили фотографии, которые недавно опубликовала сама 40-летняя знаменитость. На них она трогательно обнимает своего младшего сына, стоя боком.

Естественно, на снимке видны пышные формы Ким, но некоторым они показались не такими уж большими, как раньше.

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Многие предположили, что Ким Кардашья сделала пластическую операцию и избавилась от лишних имплантов. Другие посчитали, что звезде провели липосакцию или же она просто похудела.

К слову, изменения в фигуре Кардашьян прокомментировал даже известный пластический хирург из Лондона - по его мнению, оттуда "явно что-то извлекли".

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