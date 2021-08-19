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Собака стала звездой МХАТа и обошла Бузову по размеру гонорара

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (692)
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Журналисты тут подсчитали, и оказалось, что пес получает за выступление в спектаклях не меньше Ольги Бузовой

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Пес, который выступает на сцене во МХАТе имени Горького, обошел Ольгу Бузову по размеру гонорара, пишет Федеральное агентство новостей.

Недавнее участие ведущей и исполнительницы Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" наделало много шума - с тех пор публика, коллеги и поклонники звезды шумно обсуждают качество ее игры, гонорар, дальнейшую карьеру и другие подробности скандального сотрудничества с МХАТом.

Так вот выяснилось, что шестилетний пес Джин, который играет волка в спектакле "Лавр" по произведению Евгения Водолазкина, стал новой звездой МХАТ имени Горького и уже успел обойти по размеру гонорара Бузову.

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Премьера спектакля "Чудесный грузин"

Как сообщает ФАН, за несколько спектаклей животное и его дрессировщик получат 234 250 рублей, что на 200 рублей больше, чем получила артистка за участие в постановке "Чудесный грузин".

Премьера "Лавра" состоялась в декабре прошлого года. В нем принимают участие народные артисты России Леонид Якубович и Дмитрий Певцов. Так, первый гонорар Джина за участие в спектакле составил 140 тыс. рублей за три показа и три репетиции. 

Дальше - больше. После первых пробных показов гонорар значительно возрос — сегодня он составляет 234 250 рублей за четыре спектакля. Бузова же за месяц получила 234 044 рубля. При этом за репетиции ей платили отдельно, так что в общей сложности артистка получила 446 810 рублей.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (692)
Теги:
Ольга Бузова, Собака

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