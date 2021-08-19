Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве

Известный артист признался, что сам решил обратиться в больницу, поскольку подозревал у себя коронавирус

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Известный российский актер театра и кино Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз, к счастью, не подтвердился. В данное время актер чувствует себя хорошо.

"Да, я действительно госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился", - сказал Щербаков, отметив, что чувствует себя хорошо.

Щербаков добавил, что сам решил обратиться в больницу, поскольку подозревал у себя COVID-19.

"Просто у меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус. Очень испугался, поэтому сам приехал в 52-ю больницу, хотя перед этим мне уже делали тест, который был отрицательным, но я подумал, что лучше всего это сделать еще больнице", - отметил Щербаков.

Артист подчеркнул, что намерен пока остаться в клинике и поднять иммунитет.

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