19:30 19 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6648
  • 100 RUB4.2461
  • USD3.1283
Поиск

Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве

© photo: Sputnik / Евгений Биятов
Шоу-бизнес
Получить короткую ссылку
Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (692)
17 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/13/252625611.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/show-bisness/20210819/252625713/Aktera-Borisa-Scherbakova-gospitalizirovali-v-Moskve.html

Известный артист признался, что сам решил обратиться в больницу, поскольку подозревал у себя коронавирус

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Известный российский актер театра и кино Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз, к счастью, не подтвердился. В данное время актер чувствует себя хорошо.

Сторис певицы Максим
photo: maksimartist / Instagram
"Какая худенькая!" – певица МакSим показала первое фото после реанимации

"Да, я действительно госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился", - сказал Щербаков, отметив, что чувствует себя хорошо.

Щербаков добавил, что сам решил обратиться в больницу, поскольку подозревал у себя COVID-19.

"Просто у меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус. Очень испугался, поэтому сам приехал в 52-ю больницу, хотя перед этим мне уже делали тест, который был отрицательным, но я подумал, что лучше всего это сделать еще больнице", - отметил Щербаков.

Артист подчеркнул, что намерен пока остаться в клинике и поднять иммунитет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (692)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Загоревшийся дом в Джейнсвилле, штат Калифорния
Некуда бежать: мегапожар "Дикси" в Калифорнии уничтожает все на своем пути - фото
Лидеры талибов возвращаются в страну - что известно о ситуации в Афганистане?
Лидеры талибов возвращаются в страну - что известно о ситуации в Афганистане?
Выборы в Грузии 2021 - количество избираемых депутатов
Выборы в Грузии 2021 – количество избираемых депутатов
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться