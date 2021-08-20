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Наташа Королева

"Как нам кажется...": в Калининграде дали совет Королевой, которая залезла на скульптуру

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (696)
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Певица опубликовала видео о том, как с помощью нескольких молодых людей забирается на постамент скульптурной композиции "Борющиеся зубры" в Калининграде

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Российская певица Наташа Королева залезла на постамент скульптуры "Борющиеся зубры" начала XX века в Калининграде и получила неодобрение от местных властей.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram видео о том, как она при помощи нескольких молодых людей забирается на постамент скульптурной композиции "Борющиеся зубры" в Калининграде, при этом отмечает, что это уже традиция.

"Как нам кажется, знакомиться с объектами культурного наследия все же лучше издалека и не подвергать риску ни себя, ни скульптуру", - сказал РИА Новости глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Наташа Королева на концерте "Песня года"

Между тем в региональной службе по охране памятников отметили, что законодательство не запрещает становиться на постаменты, если объект культурного наследия не подвергается акту вандализма.

Бронзовая скульптурная композиция "Борющиеся зубры" была создана немецким скульптором Августом Гаулем в 1911 году, установлена в Кенигсберге (прежнее название Калининграда) в 1912 году. Скульптура представляет собой сошедшихся в схватке зубров в натуральную величину. В ходе боевых действий Второй мировой войны скульптуры не пострадали. Постановлением правительства Калининградской области композиция получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (696)
Теги:
Наташа Королева

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