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Ольга Бузова

Ольга Бузова: "Изменяя, мужчина будто забирает кусочек самооценки"

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (699)
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Измены, предательство, неуважение со стороны партнеров - все это для Оли очень болезненные темы. Но звезде приходится на них часто и открыто говорить

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Российская ведущая и певица Ольга Бузова высказалась по поводу предательства мужчин - на эту болезненную для себя после расставания с блогером Давой тему певица затронула в своем новом шоу. 

Очередным гостем "Бузова шоу" стал ресторатор, который открыто признался в изменах всем своим партнершам. Мужчина сказал, что не видит ничего страшного в романах на стороне, чем возмутил 35-летнюю артистку, которая сама пережила предательства избранников.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

"Когда мужчина изменяет, он, как минимум, забирает кусочек самооценки. Женщина в этот момент думает: "Я что, ему что-то недодаю?" Здоровье, между прочим, забираете, ведь сколько примеров, когда женщина страдает оттого, что муж ей изменяет, а потом заболевает разными недугами. Все болезни из-за нервов: когда мужики изменяют, девушки нервничают", — возмутилась она в авторском проекте на "Яндекс.Музыка".

За плечами у Оли полоса неудачных личных отношений - сначала болезненный развод, а потом расставание с Давой, которое тоже ей далось нелегко. Певица заявила, что рэпер поднимал на нее руку и крутил интрижки на стороне. А вскоре после расставания с Давой, Бузова сама попала в больницу. 35-летняя Ольга перенесла серьезную операцию и долго приходила в себя.

Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава)
photo: dava_m / Instagram
Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава)

Но гость не унимался и заявил, что для некоторых особ 35 лет это "последний вагон" и они готовы готовы жить даже с изменщиком.

"Женщина в 50 лет может стать счастливой и в 60 может, — возразила артистка. — Возможно, вы не поняли, но вы меня только что оскорбили. Я не стесняюсь своего возраста, я выгляжу прекрасно. Но вы меня запихнули в последний вагон только что. Мне 35, я должна хвататься за любую возможность? Нет!"

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (699)
Теги:
Ольга Бузова, Давид Манукян (Дава)

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