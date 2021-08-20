Сильные гены: Риз Уизерспун похвасталась моложавой мамой

Звезда сериалов и кино впервые за долгое время показала свою родительницу - и вам не кажется, они действительно невероятно похожи

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Американская актриса Риз Уизерспун впервые за долгое время показала свою маму: поклонники не перестают удивляться молодостью и красотой Бетти.

Подписчики Риз давно обсуждают невероятное сходство актрисы с дочкой Авой. Папарацци не всегда понимают, кого из семейства Уизерспун они сфотографировали на улице. Но недавно звезда решила показать, в кого в их семье все такие красавицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

18 августа мать Уизерспун - Бетти, отметила свой день рождения. В честь радостного события Риз поделилась серией семейных кадров с самым дорогим для нее человеком. И, как оказалось, глаза и широкая улыбка достались актрисе от моложавой мамы.

На одном из снимков Бетти изображена в молодости, и если не присматриваться, то можно подумать, что это состаренная фотография ее внучки или дочки. Под постом звезда оставила милую подпись, которая растрогала всех подписчиков.

"Она говорила мне, что надо мечтать масштабно, смеяться каждый день, быть оригинальной, когда это уместно, наслаждаться каждым цветком на дороге и быть полезной для окружающих. Она утирала мои слезы и радовалась моим успехам. И я никогда не смогу объяснить - как сильно я ее люблю", - рассказала актриса.

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