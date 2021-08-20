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Дочь Сергея Бодрова впервые снялась в главной роли

© photo: Sputnik / Alexander Demyanchuk
Шоу-бизнес
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23-летняя дочь погибшего Сергея Бодрова-младшего Ольга пошла по стопам своего знаменитого отца и выбрала карьеру актрисы

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга сыграла главную роль в художественном фильме режиссера Николая Хомерики "Море волнуется раз".

По сюжету фильма молодая пара - Александра, которую играет Ольга Бодрова, и Николай, которого исполняет Валерий Степанов, прячутся от мира в доме в лесу. Однажды они встречают еще одну пару, очень похожую на них. Знакомство окажется для влюбленных важным событием, так как поможет разобраться в собственных чувствах.

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Публикация от РОССИЙСКОЕ КИНО (@biletik_vkino)

Премьера картины с участием Бодровой состоится на "Кинотавре" в Сочи в сентябре. Там молодая актриса и вся съемочная программа лично представят фильм.

23-летняя дочь погибшего Сергея Бодрова-младшего Ольга пошла по стопам своего знаменитого отца и выбрала карьеру актрисы. В прошлом году Ольга Бодрова окончила режиссерский факультет ГИТИСа. Сейчас она играет на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко".

Сергей Бодров-младший трагически погиб в 2002 году во время схода ледника. Тогда артист снимал новый проект в Кармадонском ущелье. На момент смерти ему было всего 30 лет.

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