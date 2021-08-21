Депутат из Красноярска "зачитал" Моргенштерна во время заседания и попал на видео

Похоже, предстоящему концерту эпатажного рэпера Моргенштерна в Красноярске с восторгом отнеслись далеко не все

ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Депутат из Красноярска Вячеслав Дюков во время очередной сессии в городском совете зачитал строчки из трека рэпера Моргенштерна, требуя отменить его концерт в городе.

Дюков во время заседания решил зачитать вслух цитаты из песен, чтобы окружающим было понятно, почему он пришел к такому решению. Депутат отметил, что выбирать было нелегко, так как в треках рэпера один мат. Цитаты песен артиста депутат разбавлял своими комментариями или пояснениями, например: "Драг – это наркотик".

В интервью изданию "Подъем" Дюков сказал, что сделает все возможное, чтобы предотвратить концерт в Красноярске.

"Мы все возможные меры предпринимаем, чтобы эта мразь не демонстрировала нашим детям свои способности. Коллеги меня поддержали, все члены комиссии до одного, и мы приняли протокольное решение, которое было мною предложено", — заявил он.

С предложением запретить концерт Моргенштерна в Красноярске к депутату обратились возмущенные активисты. Среди них, один из первых тревогу забил многодетный житель города, который написал заявление в полицию, прокуратуру, а также мэру Сергею Еремину с просьбой не допустить выступления популярного исполнителя. Он заявил, что Моргенштерн пропагандирует наркотики и использует ненормативную лексику.

Концерт в Красноярске планируется 26 сентября.

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